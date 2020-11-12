Куман: «Вайналдум может быть опцией «Барселоны» на будущее»

Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман заявил, что все еще не исключает возможности перехода в команду полузащитника «Ливерпуля» Джорджинью Вайналдума.

— Джорджинью хорош, но сейчас он в «Ливерпуле», — приводит Diario Sport слова Кумана. — Он может быть опцией «Барселоны» на будущее. Пока мне нечего добавить по этой теме.

В сезоне-2020/21 Вайналдум провел 13 матчей за «Ливерпуль» и не отличился результативными действиями. Контракт 30-летнего голландца действует до конца июня 2021 года.