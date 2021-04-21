Куман: «УЕФА не обращает внимания на количество матчей, которое проводят игроки. Для них важны только деньги»

Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман поделился мнением о Суперлиге и Лиге чемпионов.

«Количество матчей невероятное, игрокам пришлось сыграть много матчей. Все говорят о Суперлиге, Лиге чемпионов... Но УЕФА не обращает внимания на количество матчей, которое проводят игроки. Единственное, что для них важно — это деньги. В ла лиге то же самое, завтра мы будем играть в 22:00», — приводит слова Кумана Mundo Deportivo.