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Куман: «УЕФА не обращает внимания на количество матчей, которое проводят игроки. Для них важны только деньги»

15:15
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Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман поделился мнением о Суперлиге и Лиге чемпионов.

«Количество матчей невероятное, игрокам пришлось сыграть много матчей. Все говорят о Суперлиге, Лиге чемпионов... Но УЕФА не обращает внимания на количество матчей, которое проводят игроки. Единственное, что для них важно — это деньги. В ла лиге то же самое, завтра мы будем играть в 22:00», — приводит слова Кумана Mundo Deportivo.

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