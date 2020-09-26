Куман убеждает «Барселону» купить Депая

Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман по-прежнему хочет видеть в команде форварда «Лиона» Мемфиса Депая, сообщает в Twitter журналист Фабрицио Романо.

57-летний специалист пытается убедить руководство «блауграны» в необходимости подписать игрока сборной Голландии. За 26-летнего нападающего «Барселона» может заплатить 30 миллионов евро с учетом бонусов.

Депай перешел в «Лион» из «Манчестер Юнайтед» в 2016 году. В прошлом сезоне он провел 22 матча и забил 15 голов. Больше полугода Депай пропустил из-за травмы.