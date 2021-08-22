Куман: «Соперники больше боялись «Барселону», когда здесь был Месси»

Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман высказался о нападающем Лионеле Месси после матча второго тура чемпионата Испании против «Атлетика» (1:1).

«Я не люблю всегда говорить об одном и том же, но речь идет о лучшем в мире. Наши соперники больше боялись, когда здесь был Месси.

Для нас тоже есть разница, если даешь мяч Лео, он обычно не теряет его. Но его здесь нет. Мы знаем это и не можем изменить ситуацию», — приводит слова Кумана Marca.

Месси покинул «Барселону» в начале августа после того, как та не смогла подписать со своим лидером новый договор. 10 августа «ПСЖ» объявил о переходе 34-летнего аргентинца.