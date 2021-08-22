Куман: «Соперники больше боялись «Барселону», когда здесь был Месси»
Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман высказался о нападающем Лионеле Месси после матча второго тура чемпионата Испании против «Атлетика» (1:1).
«Я не люблю всегда говорить об одном и том же, но речь идет о лучшем в мире. Наши соперники больше боялись, когда здесь был Месси.
Для нас тоже есть разница, если даешь мяч Лео, он обычно не теряет его. Но его здесь нет. Мы знаем это и не можем изменить ситуацию», — приводит слова Кумана Marca.
Месси покинул «Барселону» в начале августа после того, как та не смогла подписать со своим лидером новый договор. 10 августа «ПСЖ» объявил о переходе 34-летнего аргентинца.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.marca.com/en/football/barcelona/2021/08/22/61217be546163f597e8b45a9.html
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