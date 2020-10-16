Куман сомневается, что тер Штеген восстановится к «класико»
Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген не примет участия в матче чемпионата Испании против «Реала». Голкипер в нынешнем сезоне еще не выходил на поле после операции на колене. Ранее в СМИ сообщалось, что он может успеть набрать форму.
— Не думаю, что он будет готов на следующей неделе. Но никаких дат возвращения нет, мы просто следим за его восстановлением, — цитирует AS главного тренера «Барсы» Роналда Кумана.
Игра «Барселона» — «Реал» состоится 24 октября, начало — в 17.00 по московскому времени.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.