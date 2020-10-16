Куман сомневается, что тер Штеген восстановится к «класико»

Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген не примет участия в матче чемпионата Испании против «Реала». Голкипер в нынешнем сезоне еще не выходил на поле после операции на колене. Ранее в СМИ сообщалось, что он может успеть набрать форму.

— Не думаю, что он будет готов на следующей неделе. Но никаких дат возвращения нет, мы просто следим за его восстановлением, — цитирует AS главного тренера «Барсы» Роналда Кумана.

Игра «Барселона» — «Реал» состоится 24 октября, начало — в 17.00 по московскому времени.