Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Испания

Куман сможет уйти в «Барселону» только в следующем году

02:05
Теги:

Главный тренер сборной Голландии Роналд Куман рассказал, когда сможет покинуть национальную команду. Накануне чемпионат Европы был перенесен на 2021 год из-за пандемии коронавируса.

— В моем контракте сказано, что имею право, если возникнет желание, уйти в «Барселону» по окончании чемпионата Европы, — цитирует специалиста Dutch Football. — При этом не указываются никакие сроки и даты. Если чемпионат Европы перенесли, то и я смогу уйти не раньше 2021 года. Впрочем, этот вопрос мы еще обязательно обсудим.

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир