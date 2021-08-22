Куман считает справедливым ничейный результат «Барселоны» в матче с «Атлетиком»

Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман подвел итоги матча второго тура чемпионата Испании против «Атлетика» (1:1).

«Это была отличная игра во многих футбольных аспектах. Я думаю, что мы слишком усложнили себе жизнь в начале игры. Нам не хватало спокойствия в первые 15 минут. Необходимо отметить настрой игроков, особенно после такой игры. Я считаю, что ничья справедлива. У нас были возможности победить, но у «Атлетика» очень хороший уровень. Я не могу быть недоволен результатом», — приводит слова Кумана Marca.

После этого матча «Барселона» имеет в своем активе 4 очка, «Атлетик» — 2 очка. Каталонцы в следующем туре встретятся 29 августа с «Хетафе», баскский клуб днем ранее сыграет на выезде с «Сельтой».