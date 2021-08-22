Куман считает справедливым ничейный результат «Барселоны» в матче с «Атлетиком»
Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман подвел итоги матча второго тура чемпионата Испании против «Атлетика» (1:1).
«Это была отличная игра во многих футбольных аспектах. Я думаю, что мы слишком усложнили себе жизнь в начале игры. Нам не хватало спокойствия в первые 15 минут. Необходимо отметить настрой игроков, особенно после такой игры. Я считаю, что ничья справедлива. У нас были возможности победить, но у «Атлетика» очень хороший уровень. Я не могу быть недоволен результатом», — приводит слова Кумана Marca.
После этого матча «Барселона» имеет в своем активе 4 очка, «Атлетик» — 2 очка. Каталонцы в следующем туре встретятся 29 августа с «Хетафе», баскский клуб днем ранее сыграет на выезде с «Сельтой».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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