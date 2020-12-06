Куман считает поражение «Барселоны» от «Кадиса» шагом назад в борьбе за чемпионство

Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман считает, что поражения от «Кадиса» в 10-м туре чемпионата Испании стало огромным шагом назад в борьбе за чемпионство. По его мнению, команда была недостаточно хороша, поскольку их чемпионские амбиции

— Это огромный шаг назад с точки зрения победы в ла лиге, — цитирует ESPN Кумана. — Это досадно, но мы должны смириться с этим, хотя отставание на 12 очков от такой сильной команды, как «Атлетико», — это много. Сегодняшний результат сложно объяснить. Мы пропустили первый гол и не очень хорошо играли в атаке, слишком много игроков находились в центре поля. Это не тот уровень, который я ожидаю от своей команды. Мы должны улучшаться. Мы должны быть более сосредоточенными. В целом, игра без мяча была не лучшей.