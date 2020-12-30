Куман считает, что «Барселоне» будет трудно выиграть ла лигу

Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман считает, что каталонцы заслужили победу над «Эйбаром» в 16-м туре чемпионата Испании (1:1). Сейчас сине-гранатовые идут на 6-м месте.

— Если честно, выиграть ла лигу будет очень сложно, — цитирует Football Espana Кумана. — Нет ничего невозможного, но нужно понимать расстояние. «Атлетико» мне кажется очень хорошим клубом, очень сильным. Они не пропускают много мячей.

Сегодня мы заслужили победу. Сделали то, что должны были сделать. У «Эйбара» был всего один удар по воротам. Мы хорошо поработали и сделали достаточно, чтобы победить, но не добились ее. Такое происходит очень часто.