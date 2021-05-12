Куман считает, что «Барселона» сыграла ниже своего уровня с «Леванте»
01:31
Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман считает, что сине-гранатовые сыграли плохо во втором тайме матча ла лиги против «Леванте» (3:3). Каталонцы пропустили три мяча во второй половине встреи.
«Мы были хороши в первом тайме, с хорошим ритмом и интенсивностью, и лидировали. Но во втором тайме мы потеряли много мячей, много ошибались в защите и были невнимательны. При счете 2:2 мы отреагировали и забили, но потом «Леванте» было легко отыграться. Пропускать три гола за 45 минут — это не уровень «Барселоны», — цитирует Marca Кумана.
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