Куман рассказал, сможет ли Пике принять участие в финале Кубка Испании
Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман 16 апреля на пресс-конференции рассказал, сможет ли защитник каталонцев Жерар Пике принять участие в финальном матче Кубка Испании против «Атлетика».
«Сыграет ли Пике? Он вышел на поле в матче чемпионата против «Реала» всего лишь после трех дней тренировок. Сейчас же Жерар прошел недельный тренировочный цикл, да и в общем чувствует себя хорошо. Думаю, он в субботу выйдет на поле», — цитирует Кумана Marca.
Финал Кубка Испании «Атлетик» — «Барселона» состоится в субботу, 17 апреля. Начало — в 22.30 (мск).
В нынешнем сезоне ла лиги 34-летний испанец провел 11 игр. Последний месяц Пике пропустил из-за травмы колена и лишь на прошлой неделе приступил к тренировкам.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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