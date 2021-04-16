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Куман рассказал, сможет ли Пике принять участие в финале Кубка Испании

19:08
Роналд Куман.. Фото Twitter
Роналд Куман.. Фото Twitter
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Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман 16 апреля на пресс-конференции рассказал, сможет ли защитник каталонцев Жерар Пике принять участие в финальном матче Кубка Испании против «Атлетика».

«Сыграет ли Пике? Он вышел на поле в матче чемпионата против «Реала» всего лишь после трех дней тренировок. Сейчас же Жерар прошел недельный тренировочный цикл, да и в общем чувствует себя хорошо. Думаю, он в субботу выйдет на поле», — цитирует Кумана Marca.

Финал Кубка Испании «Атлетик» — «Барселона» состоится в субботу, 17 апреля. Начало — в 22.30 (мск).

В нынешнем сезоне ла лиги 34-летний испанец провел 11 игр. Последний месяц Пике пропустил из-за травмы колена и лишь на прошлой неделе приступил к тренировкам.

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