Куман рассказал о своем будущем в «Барселоне»
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Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман после ничьей с «Леванте» в чемпионате Испании (3:3) признался, что понимает разочарование фанатов.
«Тренером всегда задают вопросы про увольнение. Но я понимаю, что после второго тайма будут вопросы. Мы разочарованы и задаемся вопросом, что же произошло во втором тайме. Нужно двигаться дальше и готовиться к следующему сезону», — цитирует Marca Кумана.
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