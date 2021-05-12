Куман рассказал о своем будущем в «Барселоне»

Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман после ничьей с «Леванте» в чемпионате Испании (3:3) признался, что понимает разочарование фанатов.

«Тренером всегда задают вопросы про увольнение. Но я понимаю, что после второго тайма будут вопросы. Мы разочарованы и задаемся вопросом, что же произошло во втором тайме. Нужно двигаться дальше и готовиться к следующему сезону», — цитирует Marca Кумана.