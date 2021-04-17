Куман рассказал о своем будущем в «Барселоне»

Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман поделился мнением о своем будущем в «Барселоне» перед финалом Кубка Испании против «Атлетика».

«Странно, что я должен отвечать на подобные вопросы. У нас была серия из 19 матчей, и я еще должен отвечать на вопросы о моем будущем.

Мне стоит принять это, но я не согласен. Ребята, вы должны делать свою работу. У меня год по контракту, и знаю, что будет, если мы выиграем или проиграем в матче с «Атлетиком». В моей профессии нужно справляться с этим давлением, и я принимаю это. Знаю, как с этим справляться», – цитирует Кумана Marca.

В текущем сезоне «Барселона» уже проигрывала «Атлетику» в финале Суперкубка Испании со счетом 2:3.

Финал Кубка Испании «Атлетик» – «Барселона» состоится в сегодня, 17 апреля. Начало – в 22.30 по московскому времени.