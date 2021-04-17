Куман рассказал о своем будущем в «Барселоне»
Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман поделился мнением о своем будущем в «Барселоне» перед финалом Кубка Испании против «Атлетика».
«Странно, что я должен отвечать на подобные вопросы. У нас была серия из 19 матчей, и я еще должен отвечать на вопросы о моем будущем.
Мне стоит принять это, но я не согласен. Ребята, вы должны делать свою работу. У меня год по контракту, и знаю, что будет, если мы выиграем или проиграем в матче с «Атлетиком». В моей профессии нужно справляться с этим давлением, и я принимаю это. Знаю, как с этим справляться», – цитирует Кумана Marca.
В текущем сезоне «Барселона» уже проигрывала «Атлетику» в финале Суперкубка Испании со счетом 2:3.
Финал Кубка Испании «Атлетик» – «Барселона» состоится в сегодня, 17 апреля. Начало – в 22.30 по московскому времени.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Дополнительная информация:
https://www.marca.com/en/football/barcelona/2021/04/16/6079c61522601d61128b45a3.html
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