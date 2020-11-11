Куман рассказал, о чем беседовал с Месси после перехода в «Барселону»

Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман признался, что после прихода в каталонский клуб у него состоялся приватная беседа с лидером команды Лионелем Месси. Голландец летом возглавил сине-гранатовых.

— Когда я приехал, мне сказали, что Месси недоволен, — цитирует Sport.es Кумана. — Мы поговорили в его доме. Он объяснил мне свои причины, и я был честен, сказав, что единственное, что я могу изменить — это футбол, игровую систему, его позицию а поле, его важность в команде. Но то, что у него в отношениях с клубом, я не мог изменить. Месси показал, что является человеком, который хочет побеждать, быть лучшим и продолжать оставаться лучшим, даже несмотря на то, что у него были проблемы с клубом.