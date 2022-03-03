Куман рассказал, что Лапорта настаивал на его увольнении из «Барселоны»

Бывший главный тренер «Барселоны» Рональд Куман заявил, что президент клуба Жоан Лапорта настаивал на его уходе.

«Я был тренером, который не нравился Лапорта, я с самого начала это понял. Не было поддержки сверху.

Деньги для меня не являлись главным фактором. Я очень хотел преуспеть в качестве тренера в «Барселоне», сделать все, что в моих силах. Но позже я понял, что Лапорта хочет от меня избавиться, так как я был назначен не им», — сказал Куман в интервью Algemeen Dagblad, его слова приводит Mundo Deportivo.

Куман возглавлял «Барсу» с августа 2020 года. В сезоне-2020/21 каталонский клуб под его руководством выиграл Кубок Испании, заняв 3-е место в чемпионате Испании. Свой пост голландец покинул 28 октября 2021 года.