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Сегодня, 12:15

Куман рассказал, что Лапорта настаивал на его увольнении из «Барселоны»

Виктория Кравченко

Бывший главный тренер «Барселоны» Рональд Куман заявил, что президент клуба Жоан Лапорта настаивал на его уходе.

«Я был тренером, который не нравился Лапорта, я с самого начала это понял. Не было поддержки сверху.

Деньги для меня не являлись главным фактором. Я очень хотел преуспеть в качестве тренера в «Барселоне», сделать все, что в моих силах. Но позже я понял, что Лапорта хочет от меня избавиться, так как я был назначен не им», — сказал Куман в интервью Algemeen Dagblad, его слова приводит Mundo Deportivo.

Куман возглавлял «Барсу» с августа 2020 года. В сезоне-2020/21 каталонский клуб под его руководством выиграл Кубок Испании, заняв 3-е место в чемпионате Испании. Свой пост голландец покинул 28 октября 2021 года.

Роналд Куман
ФК Барселона
Жоан Лапорта
0
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И В Н П +/- О
1
 Реал 26 18 6 2 52-20 60
2
 Севилья 26 15 9 2 39-18 54
3
 Бетис 26 14 4 8 48-32 46
4
 Барселона 25 12 9 4 46-28 45
5
 Атлетико 26 13 6 7 47-34 45
6
 Р. Сосьедад 26 12 8 6 27-25 44
7
 Вильярреал 26 11 9 6 47-25 42
8
 Атлетик 26 9 10 7 29-25 37
9
 Валенсия 26 8 9 9 38-42 33
10
 Сельта 26 8 8 10 29-28 32
11
 Осасуна 26 8 8 10 25-31 32
12
 Р. Вальекано 25 9 4 12 28-30 31
13
 Эспаньол 26 7 8 11 31-40 29
14
 Эльче 26 7 8 11 28-37 29
15
 Хетафе 26 6 9 11 26-30 27
16
 Мальорка 26 6 8 12 23-41 26
17
 Гранада 26 5 10 11 27-40 25
18
 Кадис 26 3 12 11 21-39 21
19
 Алавес 26 5 6 15 21-44 21
20
 Леванте 26 3 9 14 28-51 18
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29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
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38 тур
4.03 23:00
Алавес – Севилья
 - : -
5.03 16:00
Осасуна – Вильярреал
 - : -
5.03 18:15
Эспаньол – Хетафе
 - : -
5.03 20:30
Валенсия – Гранада
 - : -
5.03 23:00
Реал – Р. Сосьедад
 - : -
6.03 16:00
Кадис – Р. Вальекано
 - : -
6.03 18:15
Эльче – Барселона
 - : -
6.03 20:30
Сельта – Мальорка
 - : -
6.03 23:00
Бетис – Атлетико
 - : -
7.03 23:00
Атлетик – Леванте
 - : -
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Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 19
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

 13
Гомес Рауль де Томас

Гомес Рауль де Томас

Эспаньол

 13
П
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 8
Гоньи Икер Муниаин

Гоньи Икер Муниаин

Атлетик

 7
Жорди Альба

Жорди Альба

Барселона

 6
И К Ж
Жюль Кунде

Жюль Кунде

Севилья

 20 2 2
Иньиго Мартинес

Иньиго Мартинес

Атлетик

 20 1 6
Гомес Рауль де Томас

Гомес Рауль де Томас

Эспаньол

 24 1 4
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