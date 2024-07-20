Куман рассказал, что думает о составах «Барселоны» и «Реала» перед стартом сезона

Бывший главный тренер «Барселоны» Рональд Куман поделился мнением о составе «Реала» и каталонцев перед стартом нового сезона ла лиги.

«Во многом «Реал» превосходит «Барселону». Я знаю, что в «Барселона» много молодых людей, таких как Ламин, Педри или Гави, но ей нужны такие люди, как Мбаппе, которые могут изменить ситуацию на поле в свою пользу», — цитирует Кумана AS.

Новый сезон ла лиги стартует 16 августа, а завершитс25 мая.