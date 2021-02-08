Куман рассказал, чего не хватило игрокам «Барселоны» в матче с «Бетисом»

Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман высказался по поводу игры своих футболистов в матче 22-го тура ла лиги с «Бетисом» (3:2).

«Провели ротацию игроков, которые выходили на поле в последних встречах. Но настрой команды был неплохой — в таком непростом матче они выиграли за счет качества и характера. В первом тайме играли не очень хорошо. Нужно было активнее работать в обороне, долго реагировали. Не заметил искры в первом тайме», — цитирует Кумана Marca.

После 21 тура ла лиги «Барселона» с 43 баллами занимает 2-е место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Атлетико» на 50 очков.