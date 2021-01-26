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Куман рассказал, будет ли Месси участвовать в матче с «Райо Вальекано»

16:28

Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман рассказал, будет ли участвовать капитан команды Лионель Месси в матче 1/8 финала Кубка Испании с «Райо Вальекано».

«Месси хочет играть во всех матчах, он победитель. Завтра мы прилетаем в Мадрид и определимся со стартовым составом. У Месси был дискомфорт, но он терпеливо ждет выхода на поле. Он свеж и готов», — цитирует Кумана Mundo Deportivo.

Матч 1/8 финала Кубка Короля между «Барселоной» и «Райо Вальекано» состоится 27 янврая. Начало — в 23.00 по московскому времени.

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