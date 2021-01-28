Куман раскритиковал судейство в матче «Барселоны» с «Райо Вальекано»

Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман раскритиковал судейство в матче 1/8 финала Кубка Испании против «Райо Вальекано» (2:1).

«Мне показали карточку за то, что я сказал, что в одном из эпизодов был фол. Если судьи показывают карточки за такое, то к чему это приведет? В первом тайме было несколько эпизодов, когда в ворота «Райо Вальекано» можно было ставить пенальти. Несмотря на ВАР, мы не пробили ни одного 11-метрового. Остается только принять это», — цитирует AS Кумана.

Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Гильермо Куадра.

Ранее после матча с «Райо Вальекано», который состоялся в ночь с 27 на 28 января, голландский специалист отметил прогресс полузащитника «сине-гранатовых» Френки де Йонга.