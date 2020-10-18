Куман раскритиковал «Барселону» за игру во втором тайме матча с «Хетафе»

Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман считает, что его команда недостаточно хорошо сыграла в матче шестого тура чемпионата Испании против «Хетафе» (0:1).

«Мы не вошли в игру во втором тайме, — цитирует специалиста Marca. — Мы слишком часто теряли мяч и позволяли соперникам создавать опасные ситуации. Не знаю, был пенальти или нет, но они искали возможность пробить пенальти, и мы пострадали от этого. Мы создали очень мало моментов, большинство из которых в первом тайме.

Судейство? Не люблю говорить о судьях. Если вы посмотрите игру, посмотрите на то, какие были фолы... Я не хочу это обсуждать. У каждого есть свое мнение по поводу тех или иных эпизодов. Нам было трудно создавать моменты для того, чтобы забить. Я сказал судье, что игрок под 12-м номером (Аллан Ньом — Прим. «СЭ») проявил неуважение ко мне. Не буду повторять то, что он мне сказал».

Единственный мяч в этой игре с пенальти забил Хайме Мата.