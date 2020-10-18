Куман раскритиковал «Барселону» за игру во втором тайме матча с «Хетафе»
Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман считает, что его команда недостаточно хорошо сыграла в матче шестого тура чемпионата Испании против «Хетафе» (0:1).
«Мы не вошли в игру во втором тайме, — цитирует специалиста Marca. — Мы слишком часто теряли мяч и позволяли соперникам создавать опасные ситуации. Не знаю, был пенальти или нет, но они искали возможность пробить пенальти, и мы пострадали от этого. Мы создали очень мало моментов, большинство из которых в первом тайме.
Судейство? Не люблю говорить о судьях. Если вы посмотрите игру, посмотрите на то, какие были фолы... Я не хочу это обсуждать. У каждого есть свое мнение по поводу тех или иных эпизодов. Нам было трудно создавать моменты для того, чтобы забить. Я сказал судье, что игрок под 12-м номером (Аллан Ньом — Прим. «СЭ») проявил неуважение ко мне. Не буду повторять то, что он мне сказал».
Единственный мяч в этой игре с пенальти забил Хайме Мата.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.