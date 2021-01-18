Куман прокомментировал удаление Месси в матче против «Атлетика»

Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман прокомментировал удаление форварда Лионеля Месси в матче за Суперкубок Испании против «Атлетика» (2:3).

«Я думаю, что по прошествии стольких лет он знает, когда он готов к игре, а когда нет. Я говорил с ним, и он сказал мне, что готов начать игру. Удаление? Я понимаю Месси. Я даже не представляю, сколько фолов было совершено на нем», — приводит слова Кумана Marca.

На 121-й минуте встречи Месси получил красную карточку после того, как ударил форварда Асьера Вильялибре сзади по голове. Судья удалил игрока после видеопросмотра.

Для «Атлетика» это третий Суперкубок в истории — последний раз клуб становился обладателем трофея в 2015 году, обыграв «Барселону» со счетом 5:1 (4:0, 1:1).