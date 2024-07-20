Куман прокомментировал отставку Хави

Бывший главный тренер «Барселоны» Рональд Куман ответил на вопрос об отставке Хави с поста главного тренера каталонцев.

«Это печально. Я хорошо знаю Хави. Он очень хороший человек, очень хороший тренер. Он сначала сказал, что уйдет, потом его попросили остаться. Я не знаю, что произошло. Грустно, что он ушел из «Барсы», что я ушел из «Барсы», что Лионель Месси ушел«, — цитирует Кумана AS.