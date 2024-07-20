Куман прокомментировал отставку Хави
Бывший главный тренер «Барселоны» Рональд Куман ответил на вопрос об отставке Хави с поста главного тренера каталонцев.
«Это печально. Я хорошо знаю Хави. Он очень хороший человек, очень хороший тренер. Он сначала сказал, что уйдет, потом его попросили остаться. Я не знаю, что произошло. Грустно, что он ушел из «Барсы», что я ушел из «Барсы», что Лионель Месси ушел«, — цитирует Кумана AS.
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|Сельта
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14
|Севилья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Мальорка
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Лас-Пальмас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Р. Вальекано
|0
|0
|0
|0
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18
|Леганес
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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19
|Вальядолид
|0
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|0
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|15.08
|20:00
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Атлетик – Хетафе
|- : -
|15.08
|22:30
|
Бетис – Жирона
|- : -
|16.08
|20:00
|
Сельта – Алавес
|- : -
|16.08
|22:30
|
Лас-Пальмас – Севилья
|- : -
|17.08
|20:00
|
Осасуна – Леганес
|- : -
|17.08
|22:30
|
Валенсия – Барселона
|- : -
|18.08
|20:00
|
Р. Сосьедад – Р. Вальекано
|- : -
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|22:30
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Мальорка – Реал
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Вальядолид – Эспаньол
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Вильярреал – Атлетико
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