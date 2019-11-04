Куман подтвердил, что может покинуть сборную Голландии после Евро-2020 ради «Барселоны»

Главный тренер сборной Голландии Роналд Куман подтвердил, что, по условиям контракта, имеет право уйти из команды после Евро-2020, если получит предложение от «Барселоны».

— Да, такой пункт существует, — цитирует Кумана El Mundo Deportivo со ссылкой на эфир Fox Sports. — Но он вступает в силу только после чемпионата Европы. И я не собираюсь никуда уходить. 100 процентов. Сейчас все мои мысли связаны со сборной Голландии и Евро-2020.

Контракт 56-летнего специалиста со сборной действует до 2022 года. Роналд Куман выступал за «Барселону» в качестве игрока. Вместе с командой он четыре раза выиграл чемпионат Испании, стал победителем Кубка чемпионов УЕФА, забив решающий мяч в финале против «Сампдории» (1:0), а также Кубка Испании и Суперкубка УЕФА.

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