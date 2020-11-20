Куман подчеркнул важность матча с «Атлетико» для «Барселоны»
Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман рассказал, чего он ожидает от матча 10-го тура чемпионата Испании против «Атлетико».
«Мы знаем, что нас ждет сложная игра против сильной команды, — цитирует Кумана Marca. — Нужно отметить работу их тренера (Диего Симеоне — Прим. «СЭ»). Мы знаем, что нам будет сложно, но мы верим в себя. У нас не будет важных игроков, но мы надеемся, что это будет отличный матч. У «Атлетико» не будет Суареса? У нас тоже есть серьезные потери. Есть обычная усталость после матчей сборных. Все готовятся к завтрашнему матчу. Мы провели тренировку и хотим, чтобы все были готовы к матчу с «Атлетико».
Матч «Атлетико» — «Барселона» состоится 21 ноября и начнется в 23.00 по московскому времени.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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