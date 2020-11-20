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Куман подчеркнул важность матча с «Атлетико» для «Барселоны»

20:07
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Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман рассказал, чего он ожидает от матча 10-го тура чемпионата Испании против «Атлетико».

«Мы знаем, что нас ждет сложная игра против сильной команды, — цитирует Кумана Marca. — Нужно отметить работу их тренера (Диего Симеоне — Прим. «СЭ»). Мы знаем, что нам будет сложно, но мы верим в себя. У нас не будет важных игроков, но мы надеемся, что это будет отличный матч. У «Атлетико» не будет Суареса? У нас тоже есть серьезные потери. Есть обычная усталость после матчей сборных. Все готовятся к завтрашнему матчу. Мы провели тренировку и хотим, чтобы все были готовы к матчу с «Атлетико».

Матч «Атлетико» — «Барселона» состоится 21 ноября и начнется в 23.00 по московскому времени.

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