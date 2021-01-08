Куман отметил игру Месси в последнем матче «Барселоны»

Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман высказался о результатах своей команды, а также прокомментировал игру капитана каталонцев Лионеля Месси.

«Всегда слежу за командой, которая находится на первом месте. «Атлетико» сейчас очень силен в ла лиге, много забивает и выигрывает. Мы находимся в такой ситуации, когда нельзя терять очки. Нужно реально смотреть на вещи.

Месси победитель. Ему нравится играть и тренироваться. Он расстаривается и злиться, как я, когда проигрывает. С первого дня своего возвращения он делает максимум для команды. Его ира помогла нам в последнем матче обыграть соперника, но даже для него ненормально забивать по три гола каждый день", — цитирует Кумана Mundo Deportivo.

После 17 туров чемпионата Италии «Барселона» занимает 3-е место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Атлетико» на 7 очков.