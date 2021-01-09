Куман остался доволен победным матчем «Барселоны» с «Гранадой»

Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман прокомментировал победу своей команды в матче 18-го тура чемпионата Испании с «Гранадой» (4:0).

В составе каталонского клуба по дублю оформили форварды Лионель Месси и Антуан Гризманн.

«Сложно было войти в игру, но мы сохраняли спокойствие и владели мячом. Эта победа важна для нас. Мы знали, что в нынешней ситуации не можем проигрывать. Хорошая получилась неделя с тремя победами на выезде. Мы показали, что команда растет, в том числе с точки зрения уверенности.

Нужно продолжать в том же духе. Четыре гола — позитивный момент", — цитирует Кумана Marca.

После 18 туров «Барселона» занимает 3-е место в турнирной таблице ла лиги, отставая от лидирующего «Атлетико» на 4 балла.