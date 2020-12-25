Куман объяснил, почему ушел из сборной Голландии ради «Барселоны»

Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман рассказал, что испанский клуб связывался с ним еще в январе этого года. 57-летний специалист возглавил каталонцев в августе.

— В январе «Барса» позвала меня, но я не мог покинуть сборную за 3-4 месяца до Евро-2020, — цитирует Mundo Deportivo Кумана. — Потом пандемия Covid-19, затем сердечный приступ, я по-другому стал смотреть на вещи. Я должен был осуществить свою мечту — тренировать «Барселону». Когда Бартомеу снова позвонил мне, я сразу согласился. Мне 57. Это была ситуация «сейчас или никогда».

После 14 туров ла лиги каталонцы занимают 6-е место в турнирной таблице, набрав 24 очка.