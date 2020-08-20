Куман обсудит с Месси будущее игрока в «Барселоне»

Новый главный тренер «Барселоны» Роналд Куман проведет встречу с капитаном команды Лионелем Месси. Они будут обсуждать будущее 33-летнего аргентинца в клубе, сообщает Marca.

Ради встречи с голландским специалистом Месси прервал свой отпуск.

Ранее президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу заявил, что Месси станет основой нового проекта Кумана. Также, по словам Бартомеу, аргентинец хочет завершить свою карьеру именно в каталонском клубе.

Контракт Месси с «Барселоной» истекает летом 2021 года. В соглашении прописана опция, согласно которой 33-летний форвард при желании может покинуть сине-гранатовых в конце любого сезона.

В прошлом сезоне Месси провел 44 матча на клубном уровне, забил 31 гол и сделал 26 результативных передач.