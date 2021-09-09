Футбол
Испания
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Испания

Куман об уходе Пьянича: «Он проиграл конкуренцию, у нас есть игроки сильнее»

08:25
Теги:

Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман прокомментировал уход из команды полузащитника Миралема Пьянича.

«Думаю, со стороны игрока присутствует определенное разочарование. Тем не менее Пьянич проиграл конкуренцию другим футболистам с учетом нашего стиля игры и того, как мы действуем с мячом и без него. Я желаю Миралему всего наилучшего. Ситуация с ним была сложная. Мы пытались внедрить его в состав, но видели, что у нас есть игроки лучше него», — приводит Mundo Deportivo слова Кумана.

В начале сентября Пьянич перешел из «Барселоны» в «Бешикташ» на правах аренды до конца сезона-2021/22.

Дополнительная информация:

https://www.mundodeportivo.com/futbol/fc-barcelona/20210908/1001685854/koeman-messi-palo-balon-mejorar.html

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Торопцев все материалы автора

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

ЧМ-2022, отборочный турнир: Польша сыграла вничью с Англией, Германия разгромила Исландию
Закон сансары: как идет сопротивление талибам внутри Афганистана
Какой была первая встреча Меган Маркл и Кейт Миддлтон
80 тел со связанными руками нашли на строительной площадке в Британии
Приседания — как правильно выполнять, основные ошибки, польза и вред
vs
0
Офсайд