Куман об уходе Пьянича: «Он проиграл конкуренцию, у нас есть игроки сильнее»
08:25
Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман прокомментировал уход из команды полузащитника Миралема Пьянича.
«Думаю, со стороны игрока присутствует определенное разочарование. Тем не менее Пьянич проиграл конкуренцию другим футболистам с учетом нашего стиля игры и того, как мы действуем с мячом и без него. Я желаю Миралему всего наилучшего. Ситуация с ним была сложная. Мы пытались внедрить его в состав, но видели, что у нас есть игроки лучше него», — приводит Mundo Deportivo слова Кумана.
В начале сентября Пьянич перешел из «Барселоны» в «Бешикташ» на правах аренды до конца сезона-2021/22.
Дополнительная информация:
https://www.mundodeportivo.com/futbol/fc-barcelona/20210908/1001685854/koeman-messi-palo-balon-mejorar.html
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