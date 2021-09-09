Куман об уходе Пьянича: «Он проиграл конкуренцию, у нас есть игроки сильнее»

Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман прокомментировал уход из команды полузащитника Миралема Пьянича.

«Думаю, со стороны игрока присутствует определенное разочарование. Тем не менее Пьянич проиграл конкуренцию другим футболистам с учетом нашего стиля игры и того, как мы действуем с мячом и без него. Я желаю Миралему всего наилучшего. Ситуация с ним была сложная. Мы пытались внедрить его в состав, но видели, что у нас есть игроки лучше него», — приводит Mundo Deportivo слова Кумана.

В начале сентября Пьянич перешел из «Барселоны» в «Бешикташ» на правах аренды до конца сезона-2021/22.