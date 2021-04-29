Куман – об удалении в матче с «Гранадой»: «Я совсем этого не понял»
22:54
Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман прокомментировал свое удаление в матч с «Гранадой». Он покинул поле на 66-й минуте встречи за высказывания в адрес арбитра.
«Я совсем этого не понял. Я ничего не сказал, никак его не оскорблял. Разговаривал с четвертым судьей, и он проявил ко мне неуважение», - приводит слова Кумана Goal.
«Барселона» проиграла «Гранаде» в матче 33-го тура чемпионата Испании (1:2). Команда занимает 3-е место с 71 очком, отставая от идущего на первом «Атлетико» на 2 очка. «Гранада» идет на 8-й строчке с 45 очками.
Читайте также
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю