Куман – об удалении в матче с «Гранадой»: «Я совсем этого не понял»

Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман прокомментировал свое удаление в матч с «Гранадой». Он покинул поле на 66-й минуте встречи за высказывания в адрес арбитра.

«Я совсем этого не понял. Я ничего не сказал, никак его не оскорблял. Разговаривал с четвертым судьей, и он проявил ко мне неуважение», - приводит слова Кумана Goal.

Ronald Koeman on his red card:



? "I don't get it at all. I didn't say anything, I didn't insult him.



"I spoke to the fourth referee and he disrespected me." https://t.co/mWDRT6B3Q3 — Goal (@goal) April 29, 2021

«Барселона» проиграла «Гранаде» в матче 33-го тура чемпионата Испании (1:2). Команда занимает 3-е место с 71 очком, отставая от идущего на первом «Атлетико» на 2 очка. «Гранада» идет на 8-й строчке с 45 очками.