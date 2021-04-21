Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман прокомментировал создание Суперлиги.

«Вчера я разговаривал с президентом, и он объяснил мне позицию клуба. Я не знаю, спрашивали ли игроков об этом. Было так много всего, что лучше не высказывать свое мнение. Никто не знает, что может случиться, нам надо подождать. Я хочу лучшего для клуба.

Я не пресс-секретарь, моя работа — подготовить команду к игре. Если и есть кто-то, кто должен говорить об этом, то это явно президент. Мне это не интересно. Для президентов клубов нормально думать о будущем», — приводит слова Кумана Mundo Deportivo.

19 апреля было объявлено о запуске Суперлиги. В нее вошли «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер» и «Ювентус». Президентом лиги стал Флорентино Перес, который занимает аналогичный пост в мадридском клубе.

21 апреля руководство Суперлиги приняло решение о приостановлении проекта после отказа английских клубов принимать участие в турнире. Также из Суперлиги вышли «Атлетико» и «Интер».