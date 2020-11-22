Куман — о поражении от «Атлетико»: «Мы не должны пропускать гол на третьей добавленной минуте»
Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман подвел итоги матча 10-го тура чемпионата Испании против «Атлетико» (0:1).
— Мы хорошо сыграли в первом тайме, но такая команда, как «Барселона», не должна пропускать гол на третьей добавленной минуте, — приводит слова Кумана Marca. — Игроки работают хорошо, но мы хотим лучших результатов. В принципе, мы сделали максимум.
Как и любой тренер, я несу ответственность за результат. Мы знаем, что должны улучшать результаты, и мы должны доверять своим игрокам. Нам нужна серия победных матчей.
Я волнуюсь за здоровье Пике, как и любой тренер. На данный момент у нас много травм из-за того графика, который есть. Не знаю, как много пропустит Жерар, я еще не разговаривал с врачами.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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