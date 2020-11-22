Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман подвел итоги матча 10-го тура чемпионата Испании против «Атлетико» (0:1).

— Мы хорошо сыграли в первом тайме, но такая команда, как «Барселона», не должна пропускать гол на третьей добавленной минуте, — приводит слова Кумана Marca. — Игроки работают хорошо, но мы хотим лучших результатов. В принципе, мы сделали максимум.

Как и любой тренер, я несу ответственность за результат. Мы знаем, что должны улучшать результаты, и мы должны доверять своим игрокам. Нам нужна серия победных матчей.

Я волнуюсь за здоровье Пике, как и любой тренер. На данный момент у нас много травм из-за того графика, который есть. Не знаю, как много пропустит Жерар, я еще не разговаривал с врачами.