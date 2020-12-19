Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман прокомментировал ничью против «Валенсии» в матче 14-го тура чемпионата Испании (2:2).

«Это была сложная игра, — приводит слова Кумана Marca. — Хорошо, что сравняли счет, но нужно было сохранять концентрацию до конца. «Валенсия» хорошо защищалась, но у нас были моменты. Мы провели необычный матч, потому что команда сомневалась в своих силах, часто теряя мяч в обычных ситуациях».