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Куман — о матче с «Валенсией»: «Провели необычный матч»

22:06
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Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман прокомментировал ничью против «Валенсии» в матче 14-го тура чемпионата Испании (2:2).

«Это была сложная игра, — приводит слова Кумана Marca. — Хорошо, что сравняли счет, но нужно было сохранять концентрацию до конца. «Валенсия» хорошо защищалась, но у нас были моменты. Мы провели необычный матч, потому что команда сомневалась в своих силах, часто теряя мяч в обычных ситуациях».

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