Куман — о матче с «Реалом»: «У меня нет страха, но это важная игра»
Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман поделился ожиданиями от предстоящего матча 10-го тура чемпионата Испании с «Реалом».
«Это важная игра. Мы можем показать, что «Барселона» на правильном пути, поэтому результат важен. Для нас важно побеждать, чтобы обрести уверенность. Игроки каждый день усердно работают, чтобы выигрывать матчи и улучшать ситуацию. Я не чувствую, что это экзамен, но это важная игра, в которой мы хотим победить.
Мы должны играть без страха и с желанием победить с самого начала. Результат матча не будет иметь решающего значения. Я не знаю, верят ли люди в нас, но у нас нет неверия в себя. Явного фаворита нет. Мы играем дома, люди за нас. У меня нет страха", — приводит слова Кумана Diario Sport.
Матч «Барселона» — «Реал» состоится 24 октября. Начало встречи — в 17.15 по московскому времени.
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Дополнительная информация:
https://www.sport.es/es/noticias/clasico/sigue-directo-rueda-prensa-koeman-12352638
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