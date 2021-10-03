Куман назвал причины поражения «Барселоны» в матче с «Атлетико»

Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман рассказал о причинах поражения команды от «Атлетико» (0:2) в матче 8-го тура чемпионата Испании.

«Мы заслуживали большего, но, как и почти всегда, все решают отдельные моменты. Не воспользовались своими возможностями. В случаях с голами мы оставляли слишком много свободных зон. При первом голе мы не накрывали Лемара так, как надо. Это недопустимо.

Когда травмированные восстановятся, мы прибавим. Состав будет другим, не как сейчас. Нам не хватает глубины. Мемфис играет глубоко. Нам нужно создавать открытые пространства, особенно это важно в матчах с «Атлетико», против которого нелегко создавать моменты. Надо забивать, если у тебя есть 2-3 возможности. При 0:1 «Атлетико» уже может диктовать свою игру. Мы знаем, что и до этого сложно угрожать их воротам, а потом...», — приводит слова Кумана Marca.

«Атлетико» набрал 17 очков за 8 туров и занимает второе место в чемпионате страны. «Барселона» на десятой позиции — 12 очков.