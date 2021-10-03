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Куман назвал причины поражения «Барселоны» в матче с «Атлетико»

08:15
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Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман рассказал о причинах поражения команды от «Атлетико» (0:2) в матче 8-го тура чемпионата Испании.

«Мы заслуживали большего, но, как и почти всегда, все решают отдельные моменты. Не воспользовались своими возможностями. В случаях с голами мы оставляли слишком много свободных зон. При первом голе мы не накрывали Лемара так, как надо. Это недопустимо.

Когда травмированные восстановятся, мы прибавим. Состав будет другим, не как сейчас. Нам не хватает глубины. Мемфис играет глубоко. Нам нужно создавать открытые пространства, особенно это важно в матчах с «Атлетико», против которого нелегко создавать моменты. Надо забивать, если у тебя есть 2-3 возможности. При 0:1 «Атлетико» уже может диктовать свою игру. Мы знаем, что и до этого сложно угрожать их воротам, а потом...», — приводит слова Кумана Marca.

«Атлетико» набрал 17 очков за 8 туров и занимает второе место в чемпионате страны. «Барселона» на десятой позиции — 12 очков.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит
Сочи

П1

32%

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Ф1 (-1)

25%

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ИТБ1 (1.5)

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ахмат
Спартак

ТБ 2.0

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Обе забьют - да

15%

1.77
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА 0
Краснодар 0
Матч завершен

Обе забьют - да

29%

1.68

ТБ 2.5

23%

1.83

П1

17%

2.45

Дополнительная информация:

https://www.marca.com/futbol/barcelona/2021/10/02/6158a5c146163fa3968b45af.html

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Екатерина Савостина все материалы автора

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