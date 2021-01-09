Куман назвал лучшие матчи «Барселоны» в этом сезоне

Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман рассказал, какие матчи были лучшими в этом сезоне.

«Матчи, в которых у нас хорошая интенсивность в сочетании с движением мяча, где наша полузащита качественно действовала в центре поля.

«Барселона» была хороша в выездном матче против «Ювентуса» (Лига чемпионов, 2:0. — Прим. «СЭ»). Встреча против «Атлетика» на днях, мы доминировали и создавали моменты.

Сложно провести идеальный матч, потому что всегда есть моменты, которые нужно улучшить", — цитирует Кумана Mundo Deportivo.

После 17 туров ла лиги «Барселона» занимает 4-е место в турнирной таблице. 9 января каталонцы сыграют с «Гранадой» в чемпионате Италии. Начало — в 20.30 по московскому времени.