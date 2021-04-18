Куман: «Надеюсь, что это не последняя игра Месси в Кубке Испании в составе «Барселоны»
Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман подвел итоги финала Кубка Испании против «Атлетика» (4:0).
«Такой счет ненормален, однако победа в Кубке Испании заслуженная. Гола пришлось ждать долго, но мы создавали много моментов. Мы уверенно владели мячом и после 1:0 довели игру до победы, действуя великолепно во всех аспектах. Лео на протяжении многих лет доказывает, что он лучший игрок мира. Он снова эффективен. Я надеюсь, что это не последняя игра Месси в Кубке Испании в составе нашей команды. Мы хотим, чтобы он остался с нами», — приводит слова Кумана Marca.
Для форварда Лионеля Месси, который в этом матче оформил дубль, это 35-й трофей в составе каталонского клуба и 7-й Кубок Испании. Также на счету аргентинца 10 побед в ла лиге, 4 — в Лиге чемпионов.
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