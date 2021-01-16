Куман: «Надеемся, что Месси сыграет в финале, но решение за ним»

Главный тренер «Барселона» Роналд Куман на пресс-конференции перед финалом Суперкубка Испании против «Атлетика» высказался о возможном участии форварда Лионеля Месси в матче.

«Вчера он тренировался индивидуально, а сегодня в общей группе. Посмотрим, что будет дальше. Он лучше знает свое тело, нам остается ждать и надеяться, что он сыграет. Когда у тебя есть лучший игрок в мире, у тебя всегда будет больше шансов на победу. С ним команда сильнее, благодаря его креативности и эффективности, но он не сыграет, если не будет готов на 100 процентов» — приводит слова Кумана Marca.

Финал Суперкубка Испании пройдет 17 января. В полуфиналах «Барселона» обыграла «Реал Сосьедад» по пенальти (основное время — 1:1), а «Атлетик» оказался сильнее «Реала» (2:1).