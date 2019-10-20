Куман может покинуть сборную Голландии после Евро-2020, если его позовет «Барселона»

Главный тренер сборной Голландии Роналд Куман договорился о том, что он имеет право уйти из команды после Евро-2020, если получит предложение от «Барселоны». Об этом сообщил спортивный директор Федерации футбола Голландии Нико-Ян Хоогма.

— Договоренность об этом была достигнута, но им («Барселоне» — прим. «СЭ») придется заплатить в таком случае, — цитирует Хоогму Mundo Deportivo со ссылкой на эфир Fox Sports.

Контракт 56-летнего специалиста действует до 2022 года. Сборная Голландии борется за путевку в финальный турнир Евро-2020.

Роналд Куман выступал за «Барселону» в качестве игрока. Вместе с командой он четыре раза выиграл чемпионат Испании, стал победителем Кубка чемпионов УЕФА, забив решающий мяч в финале против «Сампдории» (1:0), а также Кубка Испании и Суперкубка УЕФА.

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