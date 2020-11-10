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Куман изменил порядок рассадки игроков «Барселоны» в раздевалке

17:12
Роналд Куман. Фото AFP
Роналд Куман. Фото AFP
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Тренерский штаб «Барселоны» изменил схему расположения мест футболистов в раздевалке, сообщает AS.

Главный тренер каталонцев Роналд Куман лично участвовал в построении новой схемы, чтобы создать хорошую и профессиональную атмосферу в коллективе. При этом рассадка сделана таким образом, чтобы молодые футболисты сидели с более опытными игроками.

Капитан сине-гранатовых Лионель Месси получил место в центре раздевалки. Он будет располагаться между вратарем Марком-Андре тер Штегеном и нападающим Франсишку Тринканом. Аргентинец сможет видеть всех партнеров по команде и следить за ними.

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