Куман хочет видеть в «Барселоне» Мемфиса Депая

Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман хочет подписать нападающего «Лиона» Мемфиса Депая, сообщает Marca.

По данным источника, специалист хочет видеть в команде голландского игрока. Руководство клуба на его место хочет подписать форварда «Манчестер Сити» Серхио Агуэро, так как не уверено в том, что Депай подходит «Барселоне».

Контракт игрока с «Лионом» истекает летом 2021 года. В этом сезоне 27-летний футболист провел 35 матчей в лиге 1, забив 19 голов.