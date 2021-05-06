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Куман хочет видеть в «Барселоне» Мемфиса Депая

21:47
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Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман хочет подписать нападающего «Лиона» Мемфиса Депая, сообщает Marca.

По данным источника, специалист хочет видеть в команде голландского игрока. Руководство клуба на его место хочет подписать форварда «Манчестер Сити» Серхио Агуэро, так как не уверено в том, что Депай подходит «Барселоне».

Контракт игрока с «Лионом» истекает летом 2021 года. В этом сезоне 27-летний футболист провел 35 матчей в лиге 1, забив 19 голов.

Дополнительная информация:

https://www.marca.com/

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