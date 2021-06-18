Куман хочет, чтобы Месси играл в «Барселоне» до конца карьеры
Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман высказался о будущем капитана Лионеля Месси в каталонском клубе.
«У нас с Месси хорошие перспективы. Знаю, что клуб старается выстроить конкурентоспособную команду, которая будет лучше, чем в прошлом году. Убежден, состав будет сильнее.
Всегда говорил, что Месси должен завершить карьеру в «Барселоне». Надеюсь, скоро этот вопрос будет решен. Я считаю, что это возможно. Это стало бы отличной новостью для всех», — цитирует Куман Sport.es.
Ранее сообщалось, что 33-летний аргентинец заключит соглашение сроком до 2023 года. Действующий контракт Месси с сине-гранатовыми истекает 30 июня.
Напомним, форвард выступает в «Барселоне» с 2005 года. В завершившемся сезоне он забил 38 мячей и отдал 14 передач в 47 матчах.
Дополнительная информация:
https://www.sport.es/es/noticias/barca/optimista-koeman-haremos-gran-equipo-11835072
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