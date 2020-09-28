Куман доволен игрой «Барселоны» в матче с «Вильярреалом». Тренер отметил Фати

Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман поделился впечатлениями после матча с «Вильярреалом» (4:0) в третьем туре чемпионата Испании. Он отметил игру Ансу Фати, который сделал дубль.

«Нужно выделить игру Фати, — цитирует специалиста Marca. — Я очень рад за него. Мы знаем, что ему всего 17, и ему есть в чем прибавлять. Он должен быть стабильным. Иногда ему не хватает концентрации. Он не был так хорош в игре с «Эльче», но сегодня он был хорош. Он провел отличный матч. Я рад за него и за Педри. Их обоих ждет светлое будущее.

Гризманн может меняться позициями с Месси. Это осложнит игру соперников. Я доволен его игрой. Игра команды в целом? Мы очень довольны. Мы хорошо играли в первом тайме. Во второй половине игра замедлилась, но это наш первый матч, и впечатление хорошее».

В составе «Барсы» с пенальти также отличился Лионель Месси, а Пау Торрес забил в свои ворота.