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Куман доволен, что де Йонг забил «Уэске»

02:49
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Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман после победы над «Уэской» в 17-м туре чемпионата Испании (1:0) отметил, что его команда способна перестраиваться.

— Сегодня вечером это был очень важный результат, — цитирует Movistar Кумана. — Мы всегда хотим играть и создавать моменты. У нас было много владения мячом и возможностей забить. «Уэска» рисковала в концовке, поэтому нам пришлось защищаться, хотя привыкли владеть мячом. Френки де Йонг забил, а нам нужны полузащитники, которые могут забивать. «Барселона» играла с тремя защитниками против «Вальядолида», но мы способны менять схему. У «Уэской» сыграли в моем любимом стиле.

Уэска — Барселона

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