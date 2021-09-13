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Куман: «Благодаря мне у этого клуба есть будущее»

12:27
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Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман заявил, что благодаря ему у клуба есть будущее.

«Мои отношения с Лапортой улучшились, но на прошлой неделе произошло кое-что неправильное. Он предположил, что тренер не обладает всей властью. Он слишком много говорил. Полагаю, вы всегда должны вносить ясность. Когда у вас как у клуба нет ясности насчет будущего тренера, возникают спекуляции. Тренеру же, естественно, это не нравится.

Я открыт к тому, чтобы продолжить тренировать «Барселону». У меня здесь все хорошо. Благодаря мне у этого клуба есть будущее", — приводит слова Кумана sport.es.

1 сентября появилась информация, что «Барселона» ведет переговоры с Куманом о продлении контракта на следующий сезон.

Он возглавляет команду с 2020 года. Под его руководством команда стала обладателем Кубка Испании, а также заняла третье место в ла лиге.

Дополнительная информация:

https://www.sport.es/es/noticias/barca/koeman-gracias-club-futuro-12072151

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Екатерина Савостина все материалы автора

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