Клуб Сегунды «Культураль Леонеса» выбил «Леванте» из Кубка Испании

«Культураль Леонеса» победил «Леванте» в домашнем матче четвертого раунда Кубка Испании — 1:0.

Гол на 12-й минуте забил Рафаэль Тресако.

«Культураль Леонеса» в сезоне-2025/26 играет во втором по силе дивизионе чемпионатов Испании — в Сегунде. Команда вышла в 1/8 финала Кубка Испании и узнает своего соперника после жеребьевки.