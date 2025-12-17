Клуб Сегунды «Культураль Леонеса» выбил «Леванте» из Кубка Испании
«Культураль Леонеса» победил «Леванте» в домашнем матче четвертого раунда Кубка Испании — 1:0.
Гол на 12-й минуте забил Рафаэль Тресако.
«Культураль Леонеса» в сезоне-2025/26 играет во втором по силе дивизионе чемпионатов Испании — в Сегунде. Команда вышла в 1/8 финала Кубка Испании и узнает своего соперника после жеребьевки.
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2
|Реал
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3
|Вильярреал
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|0
|0-0
|0
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4
|Атлетико
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Бетис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Сельта
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|0
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|0-0
|0
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7
|Хетафе
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|0-0
|0
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8
|Р. Вальекано
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|0
|0-0
|0
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9
|Валенсия
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|0-0
|0
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10
|Р. Сосьедад
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Эспаньол
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Атлетик
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|0
|0
|0-0
|0
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13
|Севилья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Алавес
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Эльче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Леванте
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Осасуна
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Расинг
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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19
|Депортиво
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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20
|Малага
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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|16.08
|00:00
|Алавес – Хетафе
|- : -
|16.08
|00:00
|Атлетико – Малага
|- : -
|16.08
|00:00
|Барселона – Атлетик
|- : -
|16.08
|00:00
|Сельта – Осасуна
|- : -
|16.08
|00:00
|Депортиво – Эльче
|- : -
|16.08
|00:00
|Эспаньол – Леванте
|- : -
|16.08
|00:00
|Расинг – Вильярреал
|- : -
|16.08
|00:00
|Реал – Р. Сосьедад
|- : -
|16.08
|00:00
|Севилья – Р. Вальекано
|- : -
|16.08
|00:00
|Валенсия – Бетис
|- : -
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