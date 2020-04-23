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Кулибали и Гризманн попали в новую команду моментов в FIFA 20

16:05
Команда моментов. Фото Cybersport.ru.
Команда моментов. Фото Cybersport.ru.
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В новую команду моментов в FIFA 20 включили защитника «Наполи» Калиду Кулибали и нападающего «Барселоны» Антуана Гризманна.

Рейтинги Кулибали и Гризманна составили 92 балла и 91 балл соответственно. Помимо них, довольно высокие показатели у Пьер-Эмерика Обамеянга (90), Карима Бензема (90) и Роберту Фирмину (89).

Основной состав новой команды моментов в FIFA 20:

Калиду Кулибали (92 балла), Антуан Гризманн (91 балл), Пьер-Эмерик Обамеянг (90 баллов), Карим Бензема (90 баллов), Роберту Фирмину (89 баллов), Марко Арнаутович (87 баллов), Самюэль Юмтити (87 баллов), Душан Тадич (86 баллов), Хавьер Мартинес (86 баллов), Иван Перишич (86 баллов), Артур Боруц (81 балл).

Дополнительная информация:

https://www.cybersport.ru/fifa/news/kulibali-i-grizmann-popali-v-novuyu-komandu-momentov-v-fifa-20

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