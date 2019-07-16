Кукурелья вернулся в "Барселону"

Защитник Марк Кукурелья стал игроком "Барселоны", информирует пресс-служба клуба.

Каталонцы воспользовались опцией обратного выкупа футболиста. Защитник присоединился к академии сине-гранатовых в 2012 году.

20-летний Кукурелья минувший сезон провел на правах аренды в "Эйбаре", который в итоге выкупил его за два миллиона евро. "Барселона" воспользовалась возможностью вернуть игрока за четыре миллиона евро.