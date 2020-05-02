Нападающий Кучо Эрнандес вернется в «Уотфорд». Об этом футболист сообщил в прямом эфире Instagram.

— «Уотфорд» вселил в меня невероятную уверенность. Они рассчитывают на меня в следующем сезоне, — приводит слова игрока Sky Sports.

Нынешний сезон колумбиец проводит на правах аренды за «Мальорку». В 12 матчах он отличился двумя голами и один раз ассистировал партнерам по команде.

Права на Кучо принадлежат «Уотфорду», однако за все время он не сыграл за «шершней» ни разу. 21-летний футболист дважды отдавался в аренду «Уэске» и один раз — «Мальорке».