«Вильярреал» разгромил «Лехону», «Алавес» обыграл «Ринкон»

«Вильярреал» разгромил «Лехону» в матче 1-го раунда Кубка Испании (6:0). В других встречах «Эльче» выиграл у «Буньоля» (2:1), «Ринкон» уступил «Алавесу» (0:2).

Кубок Испании

1-й раунд

«Лехона» — «Вильярреал» — 0:6 (0:2)

Голы: Пино, 6 (0:1). Ниньо, 20 — с пенальти (0:2). Хауме Коста, 60 (0:3). Шакла, 66 (0:4). Мильян, 81 (0:5). Педраса, 90+2 (0:6).

«Вильярреал»: Рульи, Хауме Коста (Парехо, 72), Марио Гаспар, Фунес Мори, Педраса, Фойт (Гарсия, 78), Шакла, Баэна, Раба (Мильян, 78), Ниньо (Тригерос, 69), Пино (Кубо, 69).

Предупреждения: Пино, 38. Баэна, 54.

Судья: Эстрада Фернандес.

Лехона. Стадион «Сарриена».

«Буньоль» — «Эльче» — 1:2 (1:0)

Голы: Кальво, 12 — в свои ворота (1:0). Нино, 66 (1:1). Ригони, 72 (1:2).

«Эльче»: Д.Родригес, Миньо, Сифуэнтес (Тете Моренте, 69), Кальво, Ригони, Луисми, Аламо (Бойе, 46), Дональд, Нино, В.Родригес, Лукуми (Хосан, 59).

Судья: Мелеро Лопес.

Буньоль. Стадион «Сьюдад Депортива де Буньоль».

«Ринкон» — «Алавес» — 0:2 (0:1)

Голы: Гвидетти, 32 (0:1). Гвидетти, 59 (0:2).

«Алавес»: Сивера, Лежен (Гарсия, 82), Марин, Тачи, Агиррегабирия, Тавареш, Лопес, Батталья (Хота, 66), Гвидетти (Мендес, 73), Дейверсон, Сайнс (Бурги, 82).

Судья: Мартинес Мунуэра.

Малага. Стадион «Ла Росаледа».